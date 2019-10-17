Ла-Ліга може перенести матч Барселона - Реал

Матч між Барселоною та Реалом можуть перенести на 18 грудня через протести у Каталонії.

Про це повідомляє Marca.

Ла-Ліга розглядає варіант, в якому матч, запланований на 26 жовтня, може бути зіграний 18 грудня на Камп Ноу.

Спочатку керівництво Ліги мав намір змінити місце проведення матчу з Камп Ноу на Сантьяго Бернабеу, а потім, у наступному колі, провести матч на Камп Ноу (базовий день - 1 березня). Однак обидва іспанських гранда відмовилися від цієї ідеї.

Відзначимо, що у Каталонії відбуваються масові протести через тюремні ув'язнення лідерів каталонських рухів, які виступають за від'єднання Каталонії від Іспанії.

Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.

Раніше, Мессі назвав свій найкращий гол.