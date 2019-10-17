Гравці Динамо мають підсилити збірну України U-17.

Про це розповів головний тренер юнацької збірної Олександр Петраков.

"На зборі не було гравців київського Динамо, а на обидва матчі вийшла однаково основа.

Ні в якому разі ці хлопці не будуть 100% основними. Я дуже сподіваюся і докладу всіх зусиль, щоб футболісти київського Динамо посилили нашу збірну, і в Португалію ми поїхали з найсильнішими гравцями цього віку. Принаймні для себе я вже визначив склад, який буде готуватися до офіційних матчів", - відзначив Петраков.