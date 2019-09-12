Мій профіль
InStat визначив найкращого гравця матчу Україна - Нігерія
Вчора 16:55 902
Україна - Нігерія 2:2. Огляд матчу
Вчора 08:25 2105 1
Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
10.09.2019 23:24 2059
Україна - Нігерія 2:2. Як це було
10.09.2019 23:24 5956
Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США
10.09.2019 21:55 1016
Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21
10.09.2019 20:20 2438
Мазяр – новий головний тренер ФК Львів
10.09.2019 12:51 986
Збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі
09.09.2019 17:25 903 1
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу
09.09.2019 10:53 6572
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
09.09.2019 08:11 1467
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:58 Футбол Двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу 19
10:37 Футбол Венгер: Манчестер Юнайтед не претендує на чемпіонство 284
10:20 Баскетбол Пустовий завоював із Барселоною перший титул 240
10:00 Футбол Де Брейне назвав свій наступний клуб 405
09:43 Футбол Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20 539
09:24 Футбол Канте може перейти у Реал 578
09:04 Бокс Хейні назвав вади Ломаченка 1162 1
08:45 Футбол Мессі: Я не просив підписати Неймара 292
08:34 ММА Нурмагомедов: Пуар’є виявився сильнішим за Мак-Грегора 688
08:13 Футбол Блохін може очолити ПАОК 1422
11 Вересня 2019
23:55 Футбол Седан натякнула на те, що Зінченко може стати татом 1212
23:39 Хокей Відбулася презентація четвертого сезону УХЛ 212
23:25 Футбол У наступному сезоні команди Олімпіка гратимуть у всіх молодіжних турнірах 207
23:10 Футбол Бразилець попрощався з луганською Зорею 1008
22:55 ММА Боєць ММА помер через травми, отримані у вуличній бійці 739
22:40 ММА Ковінгтон пообіцяв знищити Хабіба 202
22:26 Бокс Джошуа: Кличко - це справжній звір 1215
22:09 Футбол Мессі може перейти до американського клубу 534
21:55 Футбол Динамо подарувало звільненим морякам абонементи на домашні матчі і клубну атрибутику 377
21:39 Футбол Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем 316
21:25 Футбол Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Лінекера на матчі в Африці 512
21:08 Футбол На матч Шахтар - Манчестер Сіті продано 30 тисяч квитків 454
20:55 Баскетбол Детройт має намір підписати зіркового ветерана на позицію Михайлюка 295
20:39 Бокс Спонг: Усик - один з найкращих у світі 654
20:24 Футбол Валенсія призначила нового головного тренера 486

Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20

Сьогодні 09:43 539 0
Олександр Петраков прокоментував розвиток своїх гравців
Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20
#Петраков, #Україна, #Попов

Джерело - sport.ua.

Гравцям юнацької збірної України, які не мають ігровою практики слід негайно іти в оренду.

Про це розповів екс-наставник збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Я не маю права втручатися в клубні справи, але дуже переживаю за долю Дениса Попова, Георгія Цітаішвілі і Валери Бондаря. Я б їм радив, не роздумуючи, йти в оренду.

Я думаю, якби Валера Бондар пішов у клуб на кшталт Ворскли або Денис Попов в Дніпро-1, вони тут же заграли б в основі. Це потенційні гравці національної збірної, але вони два місяці сидять в запасі без ігрової практики і психологічно ламаються. Дай Бог, щоб зовсім не надламалися. Я не засуджую клубних тренерів, у них свої завдання - перемагати в кожній грі. Але потрібно шукати вихід із ситуації", – розповів Петраков.

Нагадаємо,Зеленський присвоїв Петракову звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.

Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.

Коментарі ()