Гравцям юнацької збірної України, які не мають ігровою практики слід негайно іти в оренду.

Про це розповів екс-наставник збірної України U-20 Олександр Петраков.

"Я не маю права втручатися в клубні справи, але дуже переживаю за долю Дениса Попова, Георгія Цітаішвілі і Валери Бондаря. Я б їм радив, не роздумуючи, йти в оренду.

Я думаю, якби Валера Бондар пішов у клуб на кшталт Ворскли або Денис Попов в Дніпро-1, вони тут же заграли б в основі. Це потенційні гравці національної збірної, але вони два місяці сидять в запасі без ігрової практики і психологічно ламаються. Дай Бог, щоб зовсім не надламалися. Я не засуджую клубних тренерів, у них свої завдання - перемагати в кожній грі. Але потрібно шукати вихід із ситуації", – розповів Петраков.