Джерело - sportarena.com.
Український тренер Олександр Петраков отримає покращений контракт від Української асоціації футболу.
Про це повідомляє Sport Arena.
Оновлений договір розрахований до кінця 2022 року і передбачає поліпшені умови для наставника.
У червні Петраков привів збірну України U-20 до історичної перемоги на чемпіонаті світу в Польщі. Зараз він очолює збірну України U-17.
Раніше, Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20.
Нагадаємо, Зеленський присвоїв Петракову звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.