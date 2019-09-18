Олександр Петраков продовжить тренували українську команду

Український тренер Олександр Петраков отримає покращений контракт від Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Sport Arena.

Оновлений договір розрахований до кінця 2022 року і передбачає поліпшені умови для наставника.

У червні Петраков привів збірну України U-20 до історичної перемоги на чемпіонаті світу в Польщі. Зараз він очолює збірну України U-17.

Раніше, Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв Петракову звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.