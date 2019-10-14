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Степаненко заробив дискваліфікацію на наступний матч збірної України

Вчора 22:47 394 0
Півзахисник гірників пропустить матч з Сербією
Степаненко заробив дискваліфікацію на наступний матч збірної України
#Степаненко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко отримав жовту картку в матчі з Португалією у відборі на Євро-2020.

У нинішньому відбірковому турнірі для Тараса Степаненко це вже третя жовта картка, тому він пропустить матч заключного туру проти Сербії.

Ця гра відбудеться 17 листопада. Якщо Україна не програє Португалії, то гра з Сербією не матиме турнірного значення для команди Шевченко.

Раніше, Ярмоленко і Яремчук забезпечили рахунок 2:0 після першого тайму матчу Україна - Протугалія.

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