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Яремчук та Пластун готові перемогти Роналду - Гент підтримав своїх гравців

Сьогодні 20:56 284 0
Бельгійці підтримують українців
Яремчук та Пластун готові перемогти Роналду - Гент підтримав своїх гравців
#Яремчук, #Гент, #Пластун

Джерело - football24.ua.

Бельгійський Гент висловив слова підтримки своїм українським гравцям Роману Яремчуку та Ігорю Пластуну перед матчем відбору до Євро-2020.

"Готові обіграти Кріштіану Роналду і Жоау Феліша. Успіху сьогодні ввечері, Роман та Ігор", – написано на офіційній сторінці Гента у twitter.

Зустріч із португальцями відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

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