Яремчук та Пластун готові перемогти Роналду - Гент підтримав своїх гравців

Бельгійський Гент висловив слова підтримки своїм українським гравцям Роману Яремчуку та Ігорю Пластуну перед матчем відбору до Євро-2020.

Ready to beat CR7 and João Félix 💪🏼

Good luck tonight Roman and Igor! 🇺🇦