Яремчук та Пластун готові перемогти Роналду - Гент підтримав своїх гравців

Бельгійці підтримують українців

Бельгійський Гент висловив слова підтримки своїм українським гравцям Роману Яремчуку та Ігорю Пластуну перед матчем відбору до Євро-2020.

"Готові обіграти Кріштіану Роналду і Жоау Феліша. Успіху сьогодні ввечері, Роман та Ігор", – написано на офіційній сторінці Гента у twitter.

Ready to beat CR7 and João Félix 💪🏼

Good luck tonight Roman and Igor! 🇺🇦 @FFUKRAINE #EURO2020 pic.twitter.com/D5Vn5TX4h9 — KAA Gent (@KAAGent) 14 жовтня 2019 р.

Зустріч із португальцями відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.