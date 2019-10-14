Зінченко: Повинні виходити та показувати свій футбол

Джерело - УАФ.
Збірна України у матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії має показувати свій футбол.
Про це розповів півзахисник національної збірної Олександр Зінченко.
"Тиску бути не повинно, адже ми граємо вдома, перед своїми вболівальниками. Набагато простіше, коли 12-й гравець жене тебе вперед. Немає потреби розповідати, які сильні футболісти в Португалії. Ми не повинні боятися, а повинні виходити на поле й показувати свій футбол", - розповів Зінченко.
Раніше повідомлялося, що Шевченко захоплюється Роналду.
Нагадаємо, Сантуш виділив найкращого гравця збірної України.