Зінченко: Повинні виходити та показувати свій футбол

Збірна України у матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії має показувати свій футбол.

Про це розповів півзахисник національної збірної Олександр Зінченко.

"Тиску бути не повинно, адже ми граємо вдома, перед своїми вболівальниками. Набагато простіше, коли 12-й гравець жене тебе вперед. Немає потреби розповідати, які сильні футболісти в Португалії. Ми не повинні боятися, а повинні виходити на поле й показувати свій футбол", - розповів Зінченко.