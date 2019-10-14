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Зінченко: Повинні виходити та показувати свій футбол

Сьогодні 12:15 285 0
Олександр Зінченко прокоментував очікування від матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії
Зінченко: Повинні виходити та показувати свій футбол
#Зінченко, #Україна, #Португалія

Джерело - УАФ.

Збірна України у матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії має показувати свій футбол.

Про це розповів півзахисник національної збірної Олександр Зінченко.

"Тиску бути не повинно, адже ми граємо вдома, перед своїми вболівальниками. Набагато простіше, коли 12-й гравець жене тебе вперед. Немає потреби розповідати, які сильні футболісти в Португалії. Ми не повинні боятися, а повинні виходити на поле й показувати свій футбол", - розповів Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко захоплюється Роналду.

Нагадаємо, Сантуш виділив найкращого гравця збірної України.

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