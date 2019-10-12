Раніше гравці збірної України отримували бонуси за перемоги, зараз - за виконання всього завдання

З приходом до керма збірної України Андрія Шевченка змінилася система бонусів.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех.

"Коли Шевченко прийшов до збірної, то сказав, що збірники будуть отримувати бонуси не після конкретних перемог, а коли виконають всю задачу. Раніше було так: виграли - отримали бонус. Зараз гравці його отримають, коли вийдуть на Євро. Це досить стимулюючий фактор", - зазначив Бебех.