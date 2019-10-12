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Шевченко: У Маліновського такий удар, що для будь-якого воротаря світу це проблема

Сьогодні 09:50 1046 0
Наставник збірної України про гру з Литвою
Шевченко: У Маліновського такий удар, що для будь-якого воротаря світу це проблема
#Шевченко, #Маліновський

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою і задоволений тим енергетичним потенціалом, який команда витратила на гру з Литвою (2:0).

Про це він заявив після матчу.

"Я знав, що була проблема у Миколенко, дали шанс Соболю. Я відразу сказав хлопцям, що будуть заміни. Нам потрібна свіжість, нас чекає дуже важкий матч з Португалією. Нам потрібні свіжі гравці. Марлос і Ярмоленко - планові заміни. Степаненко отримав жовту картку, ми відразу відреагували. Я задоволений грою і задоволений тим енергетичним потенціалом, який команда витратила на гру. Я думаю, вистачить часу відновитися і підготуватися до Португалії.

У вас було відчуття, що Малиновський вдарить і заб'є? У мене було відчуття, що він потрапить в ворота. З його ударом не потрібно шукати кути. З його ударом потрібно просто потрапити. Поле сьогодні було слизьким. У Руслана такий удар, що для будь-якого воротаря світу це проблема", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Португалія розгромила Люксембург.

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