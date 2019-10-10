Збірна Ірану в історичному матчі забила 14 голів

Впереш за 40 років матч змогли відвідати жінки

Іранці забили у ворота суперника по сім м'ячів у кожному з таймів.

Із таким рахунком Камбоджа не програвала ще жодного разу в своїй історії. До цього максимальна поразка була 0:10 в 1995 році від Індонезії.

Відзначимо, що Іран вперше за 40 років дозволив жінкам бути присутніми на стадіоні і відкрито підтримувати свою команду.

ЧС-2022. Кваліфікація

Другий етап, 10 жовтня

Іран – Камбоджа – 14:0

Голи: 1:0 – 5 Нуроллахі, 2:0 – 11 Азмун, 3:0 – 18 Канаані, 4:0 – 22 Теремі, 5:0 – 35 Азмун, 6:0 – 40 Ансаріфард, 7:0 – 44 Азмун, 8:0 – 48 Ансаріфард, 9:0 – 54 Теремі, 10:0 – 60 Ансаріфард, 11:0 – 65 Могебі, 12:0 – 67 Могебі, 13:0 – 85 Мохаммаді, 14:0 - 88 Ансаріфард

Нагадаємо, український телеканал заявив про трансляцію матчів чемпіонату світу-2022.

Раніше, був представлений офіційний логотип чемпіонату світу-2022.