Український телеканал заявив про трансляцію матчів чемпіонату світу-2022

UA: Перший покаже ЧС-2022

Український телеканал UA: Перший буде транслювати матчі чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це генпродюсер телеканалу UA: Перший Ярослав Лодигін заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"У нас вже є права на трансляцію ЧС-2022. В минулі роки у нас була практика робити це спільно з телеканалом Україна, ми ділили чемпіонати світу. А останній в Росії ми взагалі не транслювали – віддали Інтеру, щоб хоч якось компенсувати витрати на вимушену покупку прав. Але наступний чемпіонат світу ми вже не маємо наміру віддавати їм.

Зараз ми розглядаємо можливість показу клубного чемпіонату світу з футболу в кінці року. Минулого тижня ми транслювали церемонію нагородження найкращих від ФІФА. Такі пропозиції автоматично нам першими приходять. Далі ми можемо з ними що завгодно робити", - сказав Лодигін.

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