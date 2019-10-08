Яремчук: Буде набагато складніше грати, ніж у Литві

Яремчук розповів про підготовку до майбутніх матчів

Збірна Литви все вже знає про команду Андрія Шевченко і тому буде складніше у другій грі відбору.

Про це нападник збірної Роман Яремчук заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Литва вже нас знає, ми проти них грали. Думаю, буде набагато складніше. Але, я сподіваюся, що прийде переповнений стадіон, і наш 12-й уболівальник нам допоможе. Очікування від матчів? Завжди приїжджаєш для того, щоб взяти три очки і показати хорошу гру перед уболівальниками. Чи встигнемо підготуватися за три-чотири дні? У команді ми один одного давно знаємо. Думаю, проблем не буде. Ми знаємо свою стратегію, знаємо свою тактику. Просто деякі зв'язку потрібно награти", - заявив Яремчук.

Відзначимо, що вчора національна команда України зібралася у Харкові. "Синьо-жовті" вже встигли провести перші тренування.

Нагадаємо, що 11 жовтня збірна України проведе матч відбору на ЄВРО-2020 проти Литви в Харкові. А вже 14 жовтня команда Андрія Шевченка битиметься в Києві з португальцями.

Раніше, Литва оголосила склад на матч з Україною.