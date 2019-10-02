Литва оголосила склад на матч з Україною

Матч Україна - Литва відбудеться 11 жовтня

Стала відома заявка збірної Литви на матчі відбору на Євро-2020 проти України і Сербії.

Про це повідомляє Федерація футболу Литви.

Воротарі: Ернестас Шеткус (Хапоель, Ізраїль), Еміліус Зубас (Бней-Єгуда, Ізраїль), Вітаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгарія).

Захисники: Міндаугас Паліоніс (Ян Регенсбург, Німеччина), Лінас Клімавічюс (Динамо, Румунія), Вітаутас Андрюшкявічюс (Тобол, Казахстан), Едвінас Гірдваініс (РФШ, Латвія), Альгіс Янкаускас (Судува), Егідіус Вайткунас (Жальгіріс К), Роландас Баравікас , Саулюс Міколюнас (обидва - Жальгіріс В).

Півзахисники: Вікінтас Слівка (Хайберніан, Шотландія), Донатас Казлаускас (Рітеряй), Гедрас Матулевічюс, Овідіус Вербіцкас, Паулюс Голубіцкас (всі - Судува), Юстас Ласіцкас (Вождовац, Сербія), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас, (обидва - Жальгіріс В) , Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан), Арвідас Новіковас (Легія, Польща).

Нападники: Кароліс Лаукжеміс (Істра 1961, Хорватія), Дейвідас Матулявічюс, (Каунас).

Матч Україна - Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові. Перший матч в Литві завершився перемогою України з рахунком 3:0.

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