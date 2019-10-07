Збірна України розпочала підготовчий збір до матчів відбору

Українці готуються у Харкові

Джерело - УАФ.

Сьогодні національна команда розпочала свій підготовчий збір у Харкові.

Про це повідомляє УАФ.

Більшість збірників прилетіла регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном - Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук, - у зв’язку зі сполученням їхніх авіамаршрутів прибуде до розташування головної команди країни ближче до вечора.

Після заїзду основної групи гравців у них було більше години для адаптації в добре знайомих апартаментах готелю, що вже давно став для збірної затишною домівкою. Тиша заміської бази, мальовничі краєвиди та уважний персонал - усе це разом сприяє якнайкращому налаштуванню на відповідальні матчі.

Сьогодні ввечері синьо-жовті проведуть перші заняття: спочатку вся команда матиме фітнес-тренування в тренажерному залі готелю, а ті гравці, що не отримали достатнього навантаження в учорашніх матчах за свої клуби, також проведуть бігову роботу на стадіоні Сонячний. Завтра у програмі збірної - відкрите тренування на Металісті, на яке наставники й гравці запрошують усіх уболівальників.

Нагадаємо, Шевченко довикликав захисника Динамо у збірну України.

Матч Україна - Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові, а 14 вересня - у Києві українці зіграють з Португалією.

Раніше, Литва оголосила склад на матч з Україною.