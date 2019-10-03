Лугано - Динамо: команди визначились з формою на матч

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, в яких комплектах форми зіграють Лугано та київське Динамо у рамках 2 туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

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Українська команда вийде на матч 2 туру групового етапу Ліги Європи проти Лугано у білому комплекті форми. Господарі, в свою чергу, одягнуть зелений комплект.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться на домашній арені Санкт-Галлена, оскільки стадіон Лугано не відповідає вимогам УЄФА.

Матч відбудеться сьогодні, 3 жовтня, о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.