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Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 08:00 1528 0
Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
#Динамо, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Лугано (Лугано, Швейцарія) - Динамо (Київ, Україна)
 
Ліга Європи УЄФА, груповий раунд. Група В, 2 тур
Санкт-Галлен, стадіон Кібунпарк
3 жовтня, 22:00
 
Трансляція - Футбол 1. Текстова трансляція на Чемпіоні
Головний арбітр - Карім Абед (Франція)
Асистенти арбітра - Мехді Рахмуні та Бенжамін Паж (обидва - Франція)
Четвертий арбітр - Флорент Батта (Франція)

Київське Динамо, у матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи, зіграє зі швейцарським Лугано. Гра відбудеться 3 жовтня, на стадіоні Кібунпарк у Санкт-Галлені.

Команди раніше між собою не зустрічалися.

У 1 турі динамівці вдома мінімально перемогли швецький Мальме (1:0), а Лугано поступився у гостьовому поєдинку Копенгагену (0:1).

Динамо після гри з Мальме встигло зіграти 3 поєдинки в чемпіонаті України. Підопічні Олексія Михайличенка почергово здолали Маріуполь, Ворсклу та Дніпро-1. Цікаво, що у цих матчах кияни жодного разу не пропустили, забивши у ворота суперників 8 голів.

Головно чеснотою Динамо в останніх матчах є набагато кращий фізичний стан гравців, аніж на початку сезону. Після 9 турів Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 17 очок і відстючи від Шахтаря на 10.

До швейцарії Михайличенко взяв 21 футболіста. Серед травмованих значиться лише Макаель Дуелунд. Усі інші гравці в строю та готові допомогти команді.

Лугано також провів 3 гри внутрішньої першості. Команда двічі зіграла внічию (Люцерн - 1:1, Сервет - 0:0) та одного разу програла (Ксамакс - 0:1). Команда у 9 турах швейцарської ліги здобула лише 1 перемогу, має 6 очок в активі та посідає 9 (передостанню) сходинку в турнірній таблиці.

Головний тренер швейцарців Фабіо Челестіні не зможе розраховувати півзахисників Романа Мацека (травма стопи) і Мірослава Човіло. Приємною ж новиною є повернення після травм ключових гравців: нападника Карліньоса та хавбека Родрігеса.

Орієнтовні склади:

Лугано: Бауманн, Елож, Марич, Кечкеш, Саббатіні, Дальмонт, Родрігес, Кустудіо, Лаванши, Карліньос, Холендер

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганков, Вербич, Соль

Пряма мова:

Фабіо Челестіні (головний тренер Лугано):

"Налаштування на Динамо таке ж, як було на Копенгаген. Тільки сподіваємося, що цього разу результат буде позитивним. Я лише рік в команді, в непростих умовах, з метою зробити все, щоб затриматися в клубі"

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо):

"Рівень Лугано в чемпіонаті та євроарені порівнювати не можна. У Європі в них більше мотивації, для деяких гравців це супершанс. Те, що бачите на внутрішній арені, треба підвищувати в декілька разів".

Цікаві факти:

  • Команди зустрінуться вперше
  • Гра відбудеться в Санкт-Галлені (18026 глядічів), що в 250 км від Лугано. Причина - мала місткість стадіону в Лугано (6900 глядачів)
  • У сезоні 2001/02 донецький Шахтар перемагав Лугано в кваліфікації Ліги чемпіонів
  • Динамо 10 разів грало зі швейцарськими клубами: 4 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки. У гостях: 2 перемоги, 3 поразки
  • У сезоні 2017/18 швейцарський Янг Бойз вибив киян з розіграшу Ліги чемпіонів. У 3 кваліфайраунді Динамо вдома здобуло перемогу - 3:1, а в гостях поступилося 0:2.
  • 1975 році Динамо Київ у Швецарії (Базель) здобуло Кубок володарів Кубків УЄФА

Прогноз Чемпіона: 1:1

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