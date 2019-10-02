Яремчук: Олександрія може грати на такому ж рівні, як Шахтар

Команді Гент буде непросто уматчі другого туру групового раунду Ліги Європи проти Олександрії.

Про це нападник Гента Роман Яремчук заявив Het Nieuwsblad.

"Так, я хочу, щоб ми взяли очки в завтрашньому матчі. В Україну я не приїхав в ролі туриста. Можу сказати, що Олександрія дійсно не так добре відома в Бельгії, але я знаю, що вони можуть грати на такому ж рівні, як і найкраща команда України - Шахтар", - заявив Яремчук.