Яремчук: Олександрія може грати на такому ж рівні, як Шахтар

Джерело - sport.ua.
Команді Гент буде непросто уматчі другого туру групового раунду Ліги Європи проти Олександрії.
Про це нападник Гента Роман Яремчук заявив Het Nieuwsblad.
"Так, я хочу, щоб ми взяли очки в завтрашньому матчі. В Україну я не приїхав в ролі туриста. Можу сказати, що Олександрія дійсно не так добре відома в Бельгії, але я знаю, що вони можуть грати на такому ж рівні, як і найкраща команда України - Шахтар", - заявив Яремчук.
Нагадаємо, матч Олександрія - Гент відбудеться завтра, 3 жовтня, у Львові. Його початок заплановано на 19:55.
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