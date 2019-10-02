Олександрія - Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Олександрія вдома зіграє з бельгійським Гентом у 2 турі групи І Ліги Європи.
Матч відбудеться у четвер, 3 жовтня, на стадіона Арена Львів.
Початок матчу о 19:55.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також дивіться онлайн матч Ліги Європи Олександрія - Гент на нашому сайті в сервісі Olltv.
Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.
У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).
Нагадаємо, Олександрія безкоштовно відвезе вболівальників на гру з Гентом до Львова.