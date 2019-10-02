Паньків: Сподіваюся львів'яни завтра нас підтримають

Футболісти Олександрії на Арені-Львів у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи з бельгійським Гентом продемонструють стовідсоткову самовідаччу.

У цьому запевнив голкіпер команди Юрій Паньків.

"Як говорив наш тренер Володимир Шаран, в першому турі у нас було трохи хвилювання. Зараз хлопці налаштовані по-бойовому, сподіваюся, хвилювання ми залишили в Німеччині. Що можу сказати точно, завтра буде 100% -а самовіддача. Таке місто, як Львів, заслужило на хороший футбол, сподіваюся львів'яни завтра нас підтримають.

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До кожного матчу готуємося, знаємо завжди, хто в основному пробиває пенальті. Розкривати якісь секрети не буду, але сподіваюся, що пенальті в наші ворота ставити не будуть. Але це футбол, може бути по-різному. Сподіваюся, що якщо пенальті буде, то ми з ним впораємося", - зазначив Паньків.