Бондаренко: Вирішив не стрибати, вже коли був у секторі

Український легкоатлет Богдан Бондаренко до останнього хотів здійснити стрибок на чемпіонаті світу в Досі.

Про це розповів сам спортсмен.

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"На розминці перед кваліфікацією коліно почало дуже сильно боліти. Надія на те, що все ж зможу стрибати, залишалася. Ми затейпували його, я навіть "шипи" взув, спробував бігти, але відчував біль. Вирішив не стрибати, вже коли був у секторі. Хоча вийшов на розбіг і коли стояв на ньому, хотілося стрибнути. Але на дузі стало остаточно зрозуміло, що не зможу навіть відштовхнутися",- сказав Бондаренко.