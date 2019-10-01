Бондаренко знявся з чемпіонату світу, Проценко не пройшов кваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

Зірковий український висотник Богдан Бондаренко не зумів виступити у кваліфікації чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі.

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Під час розминки у Бондаренка боліло коліно, але ще на розбігу він сподівався стрибнути і лише на дузі зрозумів, що не зможе. Пошкодження українець отримав на II Європейських іграх в Мінську, де став бронзовим призером.

Інший українець Андрій Проценко також в фінал кваліфікуватися не зумів. Він взяв висоту 2,26 метра, розділивши 14-е місце з японцем Наото Тобе. У той час як далі пройшли перші 12-ть висотників.

Нагадаємо, Кохан потрапив у фінал чемпіонату світу в Досі.