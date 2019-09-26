Нападник Ніцци вкрав коштовний годинник у свого одноклубника

Ніцца може розірвати контракт з Діабі

Нападник Ніцци Ламін Діабі зізнався в крадіжці коштовного годинника одноклубника Каспера Дольберга.

Про це повідомляє AFP.

Годинник вартістю 70 тисяч євро був вкрадений з роздягальні команди 16 вересня. Дольберг заявив про зникнення в поліцію, розслідування відразу зосередилося на інших гравців команди, серед яких головним підозрюваним став Діабі.

18-річний форвард в супроводі адвокатів визнав факт крадіжки, а також вибачився перед Ніццою і Дольбергом. Діабі зобов'язався відшкодувати збитки.

Ніцца порушила дисциплінарне провадження щодо 18-річного форварда. Йому загрожують санкції аж до розірвання контракту.

Діабі, який народився в 30 км від Ніцци, виступає за клуб з 13-річного віку. У нинішньому сезоні він ще не виходив на поле.

Раніше, Монако здолав Ніццу у 7 турі Ліги 1.

Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.