Нападник Ніцци вкрав коштовний годинник у свого одноклубника

Джерело - Tribuna.com.
Нападник Ніцци Ламін Діабі зізнався в крадіжці коштовного годинника одноклубника Каспера Дольберга.
Про це повідомляє AFP.
Годинник вартістю 70 тисяч євро був вкрадений з роздягальні команди 16 вересня. Дольберг заявив про зникнення в поліцію, розслідування відразу зосередилося на інших гравців команди, серед яких головним підозрюваним став Діабі.
18-річний форвард в супроводі адвокатів визнав факт крадіжки, а також вибачився перед Ніццою і Дольбергом. Діабі зобов'язався відшкодувати збитки.
Ніцца порушила дисциплінарне провадження щодо 18-річного форварда. Йому загрожують санкції аж до розірвання контракту.
Діабі, який народився в 30 км від Ніцци, виступає за клуб з 13-річного віку. У нинішньому сезоні він ще не виходив на поле.
Раніше, Монако здолав Ніццу у 7 турі Ліги 1.
Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.