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Керівництво Волині не прийняло відставку Тлумака

Сьогодні 19:56 211 0
Тлумак залишається тренером луцької команди
Керівництво Волині не прийняло відставку Тлумака
#Волинь, #Тлумак

Джерело - ФК Волинь.

В попередньому турі Першої ліги чемпіонату України Волинь поступилася у Харкові Металісту 1925 (0:2) і на післяматчевій прес-конференції головний тренер луцької команди Андрій Тлумак заявив про можливість своєї відставки із займаної посади, але керівництво клубу не прийняло її.

Про це повідомляє офіційний сайт Волині.

Андрій Богданович продовжить керувати командою і зараз готує Волинь до наступних поєдинків.

Нагадаємо, що уже в середу, 25 вересня,  на виїзді зіграють матч Кубка України проти Миная (початок – о 16:00), а у неділю, 29 вересня, приймуть у Луцьку лідерів Першої ліги – Агробізнес із Волочиська (початок – о 19:00).

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