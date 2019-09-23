Після поразки у Харкові тренер команди Першої ліги подав у відставку

Тлумак подав у відставку

Після поразки від Металіста-1925 у Харкові в матчі десятого туру першої ліги тренер луцької Волині Андрій Тлумак подав у відставку.

Про це повідомляє Главком.

Заяву наставника керівництво клубу розгляне в понеділок.

Відомий у минулому воротар львівських Карпат очолив "хрестоносців" на початку минулого сезону і цілком міг повернути команду в Прем’єр-лігу. Якби не шість знятих через стару заборгованість клубу очок. У підсумку Волинь програла перехідні матчі за право грати в УПЛ Карпатам і залишилася в другому ешелоні ще на рік.

На цей раз питання підвищення у класі стоїть чітко. Однак стартували в чемпіонаті-2019/2020 волиняни бездарно. З 13-ма очками в десяти матчах вони лише восьмі. Відставання від лідерів – волочиського Агробізнесу, київської Оболоні-Бровар - складає цілих дев’ять пунктів.

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь.