Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 10 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України, Перша ліга
21 вересня, 5 тур
Агробізнес - Авангард 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 65 Сікорський, 1:1 - 67 Бородай, 2:1 - 73 Сікорський
Голи: 0:1 - 19 Гегедош, 0:2 - 59 Нурієв
Черкащина - Гірник Спорт 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Збунь, 1:1 - 67 Тищенко, 1:2 - 80 Батюшін(П)
Кремінь - Чорноморець 2:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Воронченко, 1:1 - 16 Аржанов, 2:1 - 57 Єрмаченко, 2:2 - 74 Ярошенко, 2:3 - 79, Павлов(П), 2:4 - 85 Мусолітін.
Балкани - Прикарпаття 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 66 Антюх, 2:0 – 90 Паламар
Рух - Оболон Бровар 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Медінський
Металіст-1925 - Волинь 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Савін, 2:0 - 90 Ямпіль