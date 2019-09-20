Джерело - Чемпіон.
УЄФА представив головного героя першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів.
19-річний форвард Ред Булл Зальцбург Ерлінг Голанда переміг у номінації гравець тижня у Лізі чемпіонів.
Голанд оформив хет-трик у дебютному матчі в Лізі Чемпіонів проти Генка. Норвежець став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити три м'ячі в Лізі Чемпіонів в першому таймі.
У боротьбі за нагороду він випередив голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена, вінгера ПСЖ Анхеля Ді Марію і форварда Динамо Загреб Міслава Оршіча.
👑 Congratulations to Erling Haaland: @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week! 👏👏👏 #POTW | @FTBSantander— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 вересня 2019 р.
Нагадаємо, Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті.
Раніше, Динамо підписало гравця Шахтаря.