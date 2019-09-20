В УЄФА назвали гравця першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представив головного героя першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів.

19-річний форвард Ред Булл Зальцбург Ерлінг Голанда переміг у номінації гравець тижня у Лізі чемпіонів.

Голанд оформив хет-трик у дебютному матчі в Лізі Чемпіонів проти Генка. Норвежець став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити три м'ячі в Лізі Чемпіонів в першому таймі.

У боротьбі за нагороду він випередив голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена, вінгера ПСЖ Анхеля Ді Марію і форварда Динамо Загреб Міслава Оршіча.

Нагадаємо, Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті.

Раніше, Динамо підписало гравця Шахтаря.