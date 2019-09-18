Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті

Манчестер Сіті без труднощів переміг Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар нічого не зміг протиставити Манчестер Сіті у домашньому матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Гості відзначились у середині першого тайму, після удару Гюндогана першим на добиванні був Марез. Другий м’яч у зустрічі вже забив Гюндоган, який після прострілу Мареза пробив влучно у кут воріт Пятова.

У другій половині гравці Манчестер Сіті ефектно провели контратаку, яку завершив Габріель Жезус виходом сам на сам із Пятовим. Бразилець холоднокровно пробив повз голкіпера.

Ліга чемпіонів УЄФА

1-й тур, 18 вересня

Група С

Шахтар - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 - 76 Жезус

Нагадаємо, Динамо підписало гравця Шахтаря.