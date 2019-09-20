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Михайличенко: У перерві матчу ми внесли правки у гру

Сьогодні 08:25 1085 0
Наставник киян про гру з Мальме
Михайличенко: У перерві матчу ми внесли правки у гру
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

У першому таймі матчу першого туру Ліги Європи футболісти Динамо знайомилися з грою Мальме.

Про це наставник киян Олексій Михайличенко заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Звичайно, важко переоцінити значимість цього матчу. Не тільки в контексті старту в Лізі Європи, а й взагалі в цій всій ситуації, в якій опинилося Динамо. Суперник був дуже непростий, добре організований, підготовлений фізично, тактично грамотний. У настільки напруженій і цікавій грі добитися результату дуже важливо.

Перший тайм вийшов трохи обережним. Напевно, хлопці придивлялися до цієї команди, незважаючи на те, що мали повну інформацію про неї - їм потрібно було познайомитися з суперником ближче. До штрафної Мальме все було непогано, але, граючи вдома, в заключній стадії атак треба було діяти трохи агресивніше і гостріше.

У перерві матчу ми внесли правки, попросили хлопців додати в швидкості, в агресії, ні в якому разі не жертвуючи обороною - Мальме добре діє в контргрі. Звичайно ж, я дуже задоволений, що другий тайм пройшов на хороших швидкостях і при гарному взаєморозумінні. У наших діях проглядалася цілісність гри як в обороні, так і в атаці. Добре, що нам вдалося "дотиснути" суперника і добитися бажаного результату", - зазначив Михайличенко.

Раніше, Шепелєв вказав на вирішальну настанову Михайличенка.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.   

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