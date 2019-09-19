Шахтар не навчився грати другим номером у Лізі чемпіонів.

Про це розповів екс-нападник "гірників" Андрій Воробей.

"У Шахтаря не виходить грати другим номером. Шахтар вміє грати в свій футбол, але це на рівні чемпіонату України. Як виявилося, на рівні Ліги чемпіонів ми не вміємо грати в свій футбол. Шахтар правильно розташовувався, але не було відбору. Було видно, що команда не може відбирати м'яч при грі один в один. Перший гол? Шахтар знову правильно розташувався, але ніхто не зреагував на відскок, хоча гравці Манчестер Сіті відразу ж побігли добивати. Алан Патрік явно випав з гри, він не догравав проти своїх опонентів", – відзначив Воробей.