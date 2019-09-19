Гвардіола: Ми взяли три очки на виїзді і тепер все у наших руках

Манчестер Сіті провів солідний матч у першому турі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це наставник англійів Жузеп Гвардіола заявив на прес-конференції.

"Ми провели неймовірний, дуже солідний матч. Ми дуже добре оборонялися і створювали моменти, особливо на перших хвилинах другого тайму, коли у нас була прекрасна можливість вирішити результат матчу. Ми взяли три очки на виїзді і тепер все у наших руках. Якщо зможемо перемагати вдома, вийдемо в 1/8 фіналу.

Фернандіньо в захисті? Варіантів було небагато. Мені здається, це єдиний центральний захисник, якого я міг поставити. Інші гравці теж можуть грати на цій позиції, але Фернандіньо дуже розумний і винахідливий гравець. А ще він відмінний хлопець. Він чудово зіграв у своєму першому матчі [в цьому сезоні]. Звичайно, він дуже досвідчений і має великий авторитет - гравці прислухаються до нього в роздягальні, так що він важливий для нас", - сказав Гвардіола.