Каштру: Шахтар робив багато технічних помилок

Донецький Шахтар втрачав баланс в обороні в деяких епізодах матчу першого туру Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (0:3).

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив в ефірі ТК Футбол 1.

"Ми розуміли, що буде дуже складно грати з Манчестером Сіті. Ми планували не дозволяти розвивати супернику атаки в центрі, залишали їм вільні фланги та збиралися проводити швидко свої атаки. За рахунку 0:1 Мораес міг забивати, а в другому таймі знову у нього був момент.

Наша команда робила багато технічних помилок, особливо в моменті з третім голом. В обороні треба грати краще. Таких моментів не буває в УПЛ. Манчестер Сіті заслужено переміг в цьому матчі.

Ми втрачали баланс в обороні в деяких епізодах. Всі команди відчувають великі труднощі в матчах з МанСіті. Вони завжди легко виходили з групи. Ми пропустили голи через свої помилки.

Але самовіддача наших гравців була на рівні, ми мали два моменти в першому таймі і ще один шанс у другій половині. Незважаючи на рахунок, команда діяла непогано. На жаль, ми засмутили вболівальників. Ми хотіли добитися хоча б нічиєї, але не вийшло", - зазначив Каштру.