Шахтар U-19 програв у 1 турі молодіжної ліги УЄФА

Впевнена перемога гостей

Джерело - Чемпіон.

У першому турі молодіжної ліги УЄФА Шахтар U-19 зустрічався з Манчестер Сіті U-19.

Донецький Шахтар пропустив на 18-ій хвилині після удару Бернабе. Через 9 хвилин м’яч побував вдруге у воротах гірників - після удару Брафа Козік зрізав м’яч у власні ворота. На 33-ій хвилині господарі один м’яч відіграли. Туаїзі у другому таймі відновив перевагу англійців у два м’ячі.

Молодіжна ліга УЄФА

1 тур, 18 вересня

Група С

Шахтар U-19 - Манчестер Сіті U-19 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Бернабе, 0:2 - 27 Козік (авт), 1:2 - 33 Бондаренко, 1:3 - 79 Туаїзі

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