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Каштру: Завтра побачите Тайсона на полі

Сьогодні 22:15 88 0
Луїш Каштру визначився із стартовим складом на матч проти Манчестер Сіті
Каштру: Завтра побачите Тайсона на полі
#Каштру, #Тайсон, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Капітан Шахтаря Тайсон повністю відновився від травми та зіграє у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Проблема повністю вирішена. Він готовий. Завтра ви побачите його на поле. Ми розраховуємо на Тайсона так само, як і на всіх інших футболістів.

Чи визначився зі складом? Так, всі рішення прийняті", – відзначив Каштру.

Нагадаємо, Каштру назвав Зінченка гравцем світового рівня.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола переглянув декілька матчів Шахтаря.

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