Капітан Шахтаря Тайсон повністю відновився від травми та зіграє у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Проблема повністю вирішена. Він готовий. Завтра ви побачите його на поле. Ми розраховуємо на Тайсона так само, як і на всіх інших футболістів.

Чи визначився зі складом? Так, всі рішення прийняті", – відзначив Каштру.