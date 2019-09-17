Леоненко: Про долю Михайличенка треба питати у Суркіса

Два здобуті очки в трьох матчах для київського Динамо є провалом.

Про це Віктор Леоненко заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Буде ще важче. Після єврокубків, як і після збірних, будь-яка команда "плаває". Якщо у тебе ще і немає великої лавки. Сьогодні це показала Десна.

Сподобалися у Динамо багато флангових передач, але вони були, по суті, в нікуди. 2 очка в трьох матчах? Це провал.

Доля Михайличенка? Це треба питати не в мене, а в Ігоря Михайловича. Вважаю, що далі Олексію буде ще важче. Єврокубки, перельоти...", - сказав Леоненко.