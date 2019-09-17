Леоненко: Про долю Михайличенка треба питати у Суркіса

Джерело - dynamomania.com.
Два здобуті очки в трьох матчах для київського Динамо є провалом.
Про це Віктор Леоненко заявив в ефірі програми Великий футбол.
"Буде ще важче. Після єврокубків, як і після збірних, будь-яка команда "плаває". Якщо у тебе ще і немає великої лавки. Сьогодні це показала Десна.
Сподобалися у Динамо багато флангових передач, але вони були, по суті, в нікуди. 2 очка в трьох матчах? Це провал.
Доля Михайличенка? Це треба питати не в мене, а в Ігоря Михайловича. Вважаю, що далі Олексію буде ще важче. Єврокубки, перельоти...", - сказав Леоненко.
Раніше, Леоненко назвав проблему Коноплянки.
Нагадаємо, Коноплянка вказав причину переходу у Шахтар.