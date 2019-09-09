Коноплянка вказав причину переходу у Шахтар

Український півзахисник Євген Коноплянка перейшов у донецький Шахтар заради ігрової практики.

Про це розповів сам гравець.

"Пропозиція була раптова. Все швидко відбулося. Ми вийшли на зв'язок вночі. Я вибрав цей варіант, хоча були інші. Шахтар - це топ. Ахметов набрав мене, поговорили. Дуже приємні почуття залишилися. Приємно поговорили, як ніби я його знаю 10 років. Хочеться залишити світлу пляму в історії Шахтаря.

Якщо вибирати Динамо чи Шахтар, у мене немає симпатії, це гра. Вибрав Шахтар через стиль гри, сподіваюся, буде ігрова практика. На моїй позиції немає Мессі і Роналду, так що з усіма можна конкурувати", – відзначив Коноплянка.