Джерело - xsport.ua.
Новачок Шахтаря Євген Коноплянка не вміє відбирати м’яч, тому він не зміг заграти у Севільї та Шальке.
Про це розповів експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко.
"Подивимося, як швидко Коноплянка набере форму. Думаю, у нього проблем не буде, тому що він технічний хлопець. Відбирати у Шахтарі не треба - там є, кому це робити. Адже у Коноплянки яка проблема була? Він не відбирав. Тому не заграв ні в Севільї, ні в Шальке. Сподіваюся, якраз Шахтарю підійде. Але питання в тому, чи потрапить він до складу", – відзначив Леоненко.
Нагадаємо, Коноплянка вказав причину переходу у Шахтар.
Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.