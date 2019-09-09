Новачок Шахтаря Євген Коноплянка не вміє відбирати м’яч, тому він не зміг заграти у Севільї та Шальке.

Про це розповів експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко.

"Подивимося, як швидко Коноплянка набере форму. Думаю, у нього проблем не буде, тому що він технічний хлопець. Відбирати у Шахтарі не треба - там є, кому це робити. Адже у Коноплянки яка проблема була? Він не відбирав. Тому не заграв ні в Севільї, ні в Шальке. Сподіваюся, якраз Шахтарю підійде. Але питання в тому, чи потрапить він до складу", – відзначив Леоненко.