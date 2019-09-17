Петров: Коли в Олімпік прийшов, мені говорили: Тут всі здають

Колишній захисник Олімпіка Кирило Петров не приймав участь у догоірних матчах.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю каналу Бомбардир.

"Дивні матчі? Не було. Мені пощастило, що куди б я не приходив, якщо і були якісь договірняки, то я в них не приймав участі. Я в Олімпік коли прийшов, мені говорили: Тут всі здають. Ну я не знаю…

Мені пощастило, що я не знав, хто це робив. Може з ним щось і сталося б в роздягальні. Якщо ти *упу собі рвеш за такі гроші, а хтось здає ...

Неправильно. Але начебто у нас такого не було: багато нових футболістів прийшло, і ми тримали ситуацію під контролем", - сказав Петров.