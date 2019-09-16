Петров: Через те, що Коломойський не грав в різні ігри, Дніпро не міг стати чемпіоном

Захисник Нефтчі Кирило Петров спростував твердження, що криворізький клуб був "дочірнім" проектом головної команди області.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Бомбардиру.

"У Кривбасі було весело. Ми стільки рекордів поставили. То 12 нічиїх поспіль в чемпіонаті, потім 12 поразок поспіль, або щось таке. Кривбас називали придатком Дніпра? Але Дніпро з чотирьох останніх матчів з Кривбасом виграв тільки один, по-моєму. Думка була: Виграємо - премію не дадуть. Але давали. Коли ми виграли 2:0 на Дніпро-Арені, Максимов заходить в роздягальню і за голову хапається:"Що ви зробили? Як нам бабки тепер віддадуть? Звичайно, це жарт був. Але ми їх зупинили.

Ігор Валерійович [Коломойський] не грав в такі ігри, як інші президенти, думаю. Через це Дніпро не міг стати чемпіоном. Арсенал міг віддавати, і ми, і Карпати, і Охтирка, коли була в еліті. У них зі старту було б "+30" очок. Але і Арсенал постійно очки відбирав, і ми", - сказав Петров.