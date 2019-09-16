Петров: Ми ніколи не були братами з росіянами

Ситуація між Україною і Росією в зв'язку з анексією останньої Криму і ситуацією на сході нашої країни подібна до взаємин Азербайджану і Вірменії.

Про це Кирило Петров розповів в інтерв'ю Бомбардиру.

"В Азербайджані своя ситуація. Я живу тут і знаю історію, з боку Азербайджану. Але я не знаю - з іншого боку. Тут був геноцид в якомусь селі. Зайшли вірмени, всіх знищили, дітей, вагітних. Було страшно. У Баку є проспект Ходжали і монумент на честь цього селища. Я знаю, що це один з моментів, чому азербайджанці не люблять вірмен. Ти можеш убити, але вони як би знущалися. Але я не знаю багато і не можу розповісти багато з цієї причини. Це політичні моменти і не хочу туди сильно влазити.

Також, як і в ситуації України з Росією. Але ми ніколи не були там якимись братами, оскільки завжди відрізнялися: і характером, і поведінкою і в багатьох аспектах. Вони братами ніколи не були для мене. Нехай моє прізвище і Петров, не знаю, від якого діда вона дісталася. Мене тут росіянам не вважають. Називають "Кирило".

Росіян в Азербайджані не люблять. Як мені розповідали, коли в 1991-му році Росія хотіла забрати Азербайджану, військові чи не танками давали людей, які взявшись за руки, утворили ланцюг. Але азербайджанці відстояли своє право і свою державу.

Сюди приїжджає чимало росіян, але вони ведуть себе не так як ми. Ми більш привітні і спокійні, вони - більш нахабні. Тому завжди так було, що ми начебто і схожі зовні, але дуже різні насправді", - зазначив Петров.