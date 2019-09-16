Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією

Джерело - sport.ua.
Ліонель Мессі потрапив до заявки Барселони на матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє прес-служба каталонців.
📋 [CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 вересня 2019 р.
⚽ #BVBBarça
✈ ¡La lista para el debut en la @LigadeCampeones! 👇 pic.twitter.com/TJmEDkGn9C
Участь Ліонеля Мессі в матчі була під питанням через те, що аргентинець надалі не відновився після травми.
Однак вчора Мессі повернувся до тренувань в загальній групі Барселони.
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.
Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.