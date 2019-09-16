Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією

Лідер Барселони відновився після травми

Ліонель Мессі потрапив до заявки Барселони на матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Участь Ліонеля Мессі в матчі була під питанням через те, що аргентинець надалі не відновився після травми.

Однак вчора Мессі повернувся до тренувань в загальній групі Барселони.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.