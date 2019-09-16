Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією

Мій профіль
Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані
Сьогодні 16:10 1030
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:53 590
Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця
Сьогодні 15:47 1063
Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса
Сьогодні 12:40 937
Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд
Сьогодні 11:00 7966
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 10:07 444
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Вчора 23:26 2122
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:48 28633
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 19:34 784
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
Вчора 19:02 2449 1
Навколо спорту
Блоги
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:32 439
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:15 353
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:22 718
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
Вчора 23:26 2122
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 3881 3
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
14.09.2019 07:56 2238 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1570
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1887
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 2052
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 735
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 451
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 2037
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:56 3302 1
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:31 3006
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
11.09.2019 14:56 920
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:09 Футбол Македонці розсудять Динамо і Мальме 67
20:53 Футбол Динамо повторило антирекорд по безвиграшній серії 321
20:38 Футбол Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи 268
20:24 Футбол Захисник Вольфсбурга: Ми повинні бути обережні з Олександрією 430
20:08 Футбол Петров: Через те, що Коломойський не грав в різні ігри, Дніпро не міг стати чемпіоном 555
19:53 Волейбол Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи 590
19:39 Пляжний футбол Чемпіони Європи 2016 року написали відкритий лист президенту АПФУ 302
19:24 Футбол Кононов міг очолити Шахтар 620
19:10 Бокс Арум: Ломаченко може провести бій з Пакьяо 612
18:54 Футбол На матчі Вольфсбург - Олександрія працюватиме турецька бригада арбітрів 335
18:41 Футбол Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією 229
18:32 Блог Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів 439
18:27 Футбол Де Хеа підписав новий контракт з МЮ 195
18:12 Баскетбол Український телеканал покаже матчі за Суперкубок України 502
17:56 Футбол Протистояння Шахтаря і Манчестер Сіті розсудять португальці 272
17:42 Футбол Зінченко з Манчестер Сіті відправився на матч із Шахтарем 767
17:28 Баскетбол Прометей виграв Меморіал Гаврилова 517
17:18 Футбол На матч Шахтар - Манчестер Сіті продано вже 35 тисяч квитків 539
17:15 Блог Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол 353
16:50 Футбол Пеллегріні вірить у прогрес Ярмоленка 500
16:32 Футбол Експерт вказав на шанс Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті 517
16:10 Боротьба Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані 1030
16:08 Футбол Михайличенко: Результат не по грі 775
15:47 Футбол Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця 1063
15:32 Футбол Калітвінцев: Не святкував гол через повагу до Динамо 488

Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією

Сьогодні 18:41 229 0
Лідер Барселони відновився після травми
Мессі потрапив до заявки Барселони на матч з Боруссією
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Ліонель Мессі потрапив до заявки Барселони на матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Участь Ліонеля Мессі в матчі була під питанням через те, що аргентинець надалі не відновився після травми.

Однак вчора Мессі повернувся до тренувань в загальній групі Барселони.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.

Коментарі ()