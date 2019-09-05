У контракті Ліонеля Мессі є цікавий пункт у контракті

Капітан Барселони Ліонель Мессі може розірвати контракт із клубом щоліта, якщо він цього захоче.

Про це повідомляє El Pais.

Такий пункт у контракті аргентинця з’явився під час підписання контракту у 2017 році. В угоді є пункт, згідно із яким Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною. Таку нагоду він має кожного літа.

Відзначимо, раніше такий пункт у контракті мали Карлес Пуйоль, Хаві і Андрес Іньєста.

Раніше повідомлялося, що Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара.

Нагадаємо, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста року.