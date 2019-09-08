Джерело - ua-football.com.
Керівництво Барселони хоче запропонувати своєму капітану Ліонелю Мессі довічний контракт.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Джерела видання вказують, що президент іспанського клубу Хосеп Бартомеу та батько гравця Хорхе Мессі перебувають у постійному контакті, хоч переговори про нову угоду далекі від завершення.
Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.
Нагадаємо, Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара.