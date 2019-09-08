Лідер Барселони може укласти унікальний контракт

Керівництво Барселони хоче запропонувати своєму капітану Ліонелю Мессі довічний контракт.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Джерела видання вказують, що президент іспанського клубу Хосеп Бартомеу та батько гравця Хорхе Мессі перебувають у постійному контакті, хоч переговори про нову угоду далекі від завершення.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.

Нагадаємо, Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара.