В останній раз українець потрапляв в заявку Селтіка в матчі 3-го туру чемпіонату і весь матч провів у запасі

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не потрапив в заявку команди на матч 5-го туру чемпіонату Шотландії проти Гамільтона.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Під час підготовки до матчу кваліфікації Євро-2020 за збірну України Швед отримав пошкодження і покинув розташування національної команди.

В останній раз українець потрапляв в заявку Селтіка в матчі 3-го туру чемпіонату, весь матч провів у запасі.

Нагадаємо, Селтік без Шведа обіграв в дербі з Рейнджерс.