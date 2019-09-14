Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не потрапив в заявку команди на матч 5-го туру чемпіонату Шотландії проти Гамільтона.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
#HAMCEL team news 📋— Celtic Football Club (@CelticFC) September 14, 2019
🆕 @Moielyo set to make his #CelticFC debut!
Here's how the Bhoys line up to face @acciesfc... 🍀⚪ pic.twitter.com/cTu4p7NJT4
Під час підготовки до матчу кваліфікації Євро-2020 за збірну України Швед отримав пошкодження і покинув розташування національної команди.
В останній раз українець потрапляв в заявку Селтіка в матчі 3-го туру чемпіонату, весь матч провів у запасі.
Нагадаємо, Селтік без Шведа обіграв в дербі з Рейнджерс.