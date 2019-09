Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не потрапив в заявку команди на матч 5-го туру чемпіонату Шотландії проти Гамільтона.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

