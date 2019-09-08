Стала відома причина відсутності гравця на матчі із Ліверпулем

Півзахисника лондонського Челсі Денні Дрінквотера побили біля нічного клубу у Манчестері.

Про це повідомляє Mirror.

Як повідомляється, футболіст був п’яним, через це він був змушений покинути нічний клуб Chinawhite.

Дрінквотер приставав до дівчини одного з футболістів, який в той момент також відпочивав у клубі. За межами закладу на 29-річного півзахисника напали 6 осіб.

В результаті інциденту у футболіста безліч забоїв, синців і розбитий ніс.

Відзначимо, що наразі Дрінкуотер виступає за Бернлі на правах оренди з Челсі.

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