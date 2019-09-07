Легендарний захисник Барселони Жерар Піке не збирається ставати тренером у майбутньому.

Про це він розповів порталу AS.

"Я не бачу себе тренером. Мені подобаються інші напрямки - підприємництво, бізнес. Спілкуватися з молодими футболістами з усіма їх его дуже складно. Безумовно, це відмінний досвід, але я не бачу себе в цьому", - сказав Піке.