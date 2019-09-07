Джерело - AS.
Легендарний захисник Барселони Жерар Піке не збирається ставати тренером у майбутньому.
Про це він розповів порталу AS.
"Я не бачу себе тренером. Мені подобаються інші напрямки - підприємництво, бізнес. Спілкуватися з молодими футболістами з усіма їх его дуже складно. Безумовно, це відмінний досвід, але я не бачу себе в цьому", - сказав Піке.
Нагадаємо, Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною.
Раніше повідомлялося, що Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара.