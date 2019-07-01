Півзахисник Барселони перейшов до Сельти

Сельта оголосила про підписання контракту з півзахисником Барселони Денісом Суаресом.
Повідомляє офіційний сайт Сельти.
Про деталі угоди поки не повідомляють.
ISTO— RC Celta (@RCCelta) 30 червня 2019 р.
VAI
DE
CORAZÓN 💙#DenisVolveaCasa#IstoVaiDeCorazon pic.twitter.com/gSEvh2X4lK
Іспанська преса відзначає, що сума трансферу може скласти 15 млн євро.
Відзначимо, що Деніс Суарес є вихованцем Сельти. У минулому сезоні іспанець грав за Барселону, після чого півроку провів в Арсеналі. Всього на його рахунку 15 матчів і два голи.
Раніше повідомлялося, Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара.
Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.
Джерело - sport.ua.