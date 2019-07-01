Півзахисник Барселони перейшов до Сельти

Змінив один іспанський клуб на інший

Сельта оголосила про підписання контракту з півзахисником Барселони Денісом Суаресом.

Повідомляє офіційний сайт Сельти.

Про деталі угоди поки не повідомляють.

Іспанська преса відзначає, що сума трансферу може скласти 15 млн євро.

Відзначимо, що Деніс Суарес є вихованцем Сельти. У минулому сезоні іспанець грав за Барселону, після чого півроку провів в Арсеналі. Всього на його рахунку 15 матчів і два голи.

Раніше повідомлялося, Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара.

Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - sport.ua.