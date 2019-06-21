Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью

Клуби можуть здійснити гучний обмін

Барселона зацікавлена ​​в підписанні форварда ПСЖ Неймара.

За інформацією Diario Sport, каталонський клуб направив парижанам формальну пропозицію по трансферу гравця. Барса запропонувала ПСЖ 100 мільйонів євро і права на півзахисника Філіпе Коутінью.

Через погані відносини клуби не контактують безпосередньо, тільки через посередників. У цьому їм допомагають агенти Піні Захаві і Кіа Джурабчан (агент Коутинью). Переговори просуваються краще, ніж очікувалося.

ПСЖ подобається варіант з переходом Коутинью, Барселона хоче повернути Неймара. Каталонці також запропонували ПСЖ вибрати когось з пари Іван Ракітич-Самюель Умтіті, щоб заплатити ще менше, проте варіант Коутинью плюс 100 млн найбільш імовірний.

Раніше з'явилася інформація, що Коутинью готовий перейти в ПСЖ або повернутися в Ліверпуль.

Джерело - Diario Sport.