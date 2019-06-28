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Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара

Сьогодні 15:35 283 0
Зірковий футболіст все ближчий до повернення в Барселону
Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара

Керівництво ПСЖ знизило ціну на нападника та хоче здійснити трансфер найближчим часом.

Про це повідомляє Le Parisien.

Новий спортивний директор ПСЖ Леонардо переконав керівництво ПСЖ відпустити футболіста, який не бажає виступати за клуб.

Для пришвидшення трансферу ПСЖ погодився знизити трансферну вартість Неймара із 300 до 222 млн євро. Таким чином, клуб зможе повність відбити кошти за перехід бразильської зірки у 2017 році.

В свою чергу Барселону влаштовує ціна, однак каталонці спробують включити в угоду одного із своїх футболістів.

У минулому сезоні нападник провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше, Неймару вказали на умови повернення в Барселону.

Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - football24.ua.

#Барселона, #ПСЖ, #Неймар
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