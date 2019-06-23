Збірна Марокко завдяки автоголу здобула перемогу на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Намібія зустрічалася з Марокко.
Футболісти збірної Марокко володіли значною перевагою у матчі з Намібією, але дуже довго не могли її втілити у забитий м’яч. І лише на 89-ій хвилині після подачі зі штрафного гравець збірної Намібії Кеймуйне Ітамуніа переправив м’яч у сітку власних воріт.
Кубок африканських націй
Група D
Перший тур
Мароккко - Намібія 1:0
Гол: 1:0 – 89 Ітамуніа (автогол)
Нагадаємо, що Нігерія переграла Бурунді. Раніше Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго.
Джерело - Чемпіон.