Скромна перемога Нігерії на Кубку африканських націй

Не легкий матч нігейрійців

На Кубку африканських націй з футболу зіграний матч першого туру групи В Нігерія - Бурунді.

Тривалий час зберігався рахунок 0:0. Та все ж на 77-ій хвилині нігерійцям вдалося відкрити рахунок: Одіон Іггало отримав неймовірну передачу п’яткою від гравця Торіно Оли Айна і реалізував вихід один на один з голкіпером збірної Бурунді.Більше забитих м'ячів у цьому матчі не було.

О 22.00 розпочнеться інший матч цієї групи - Гвінея - Мадагаскар.

Кубок африканських націй

Група В

Перший тур

Нігерія - Бурунді 1:0

Гол: 1:0 – 77 Іггало

Раніше Єгипет мінімально здолав Зімбабве, а Уганда була сильнішою за ДР Конго.

Джерело - Чемпіон.